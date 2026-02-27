Main Menu

VIDEO: Sahara India Refund: ओपी श्रीवास्तव की जमानत याचिका पर बड़ा अपडेट, 9 मार्च को होने जा रहा पीड़ितों का जुटान

Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Feb, 2026 03:33 PM

#SaharaRefundPortal #opsrivastava arrest #SupremeCourthearing #SaharaIndiaRefundwebsite Sahara India Refund: बीते 23 फरवरी को ओपी श्रीवास्तव की जमानत याचिका को लेकर हुई कोलकाता ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। जानकारी के मुताबिक, अब अगली सुनवाई  2 मार्च...

Sahara India Refund: बीते 23 फरवरी को ओपी श्रीवास्तव की जमानत याचिका को लेकर हुई कोलकाता ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। जानकारी के मुताबिक, अब अगली सुनवाई  2 मार्च को होगी। अब सवाल उठ रहे हैं कि, आखिर क्यों कोर्ट द्वारा तारीख पर तारीख दी जा रही है।

