मां धो रही थी कपड़े, खेलते-खेलते पानी से भरे टब में गिरी 3 साल की बच्ची...दर्दनाक मौत

Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर पानी से भरे टब में डूबने से पौने तीन वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे उपमंडल सरकाघाट के तहत आने वाले गांव तारंगला में हुआ, जिससे पूरे इलाके में...

Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर पानी से भरे टब में डूबने से पौने तीन वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे उपमंडल सरकाघाट के तहत आने वाले गांव तारंगला में हुआ, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।

मुंह के बल पानी से भरी बाल्टी में गिरी मासूम

जा़नकारी के अनुसार, बच्ची हिताक्षी, जो केशू राजपूत (संजय कुमार) की इकलौती बेटी थी, मंगलवार को घर के आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान उसकी मां वर्षा बाथरूम में कपड़े धो रही थीं। खेलते-खेलते बच्ची अचानक पानी से भरे टब में मुंह के बल गिर गई। जब तक मां की नजर पड़ी, तब तक काफी देर हो चुकी थी।

सदमे में परिवार

बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत नागरिक अस्पताल सरकाघाट ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची के पिता केशू राजपूत सरकाघाट क्षेत्र के ब्लॉगर हैं। इकलौती बेटी की असामयिक मौत से परिवार गहरे सदमे में है।





