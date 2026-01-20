Main Menu

चमेरा-III बांध खडामुख के जलाशय से आज देर रात छोड़ा जाएगा पानी

Edited By Jyoti M, Updated: 20 Jan, 2026 01:37 PM

water will be released from the chamera iii dam at khadamukh today

चंबा। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की चमेरा-III विद्युत परियोजना  को 21 जनवरी से 5 फरवरी तक पूर्ण शटडाउन पर रखा जाएगा।परियोजना प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार शटडाउन अवधि के दौरान चमेरा-III बांध खडामुख  के जलाशय को खाली करने की प्रक्रिया 20 जनवरी 2026 को देर रात से प्रारंभ की जाएगी।

इस दौरान रावी नदी में जल का मुक्त प्रवाह रहेगा। जलाशय को खाली करते समय चमेरा-III बांध  खडामुख के गेटों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण रूप से खोला जाएगा।  इसके चलते  रावी नदी के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में जलस्तर में वृद्धि  होगी। 

आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चमेरा-III पावर स्टेशन द्वारा आवश्यक एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत जल छोड़े जाने से पूर्व हूटरों के माध्यम से चेतावनी सायरन बजाए जाएंगे तथा बांध स्थल से धरवाला तक मोबाइल वाहन के माध्यम से सार्वजनिक घोषणाएं की जाएंगी।

परियोजना प्रबंधन ने  ग्राम पंचायत  प्रतिनिधियों तथा आम जनता से अपील की है कि वे इस अवधि के दौरान नदी के समीप न जाएं तथा जारी  चेतावनियों का पालन सुनिश्चित करें।

