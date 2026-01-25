लोकतंत्र को जिंदा रखता है मतदान : गंधर्वा राठौड़

16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस रविवार को हमीरपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बचत भवन में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गंधर्वा राठौड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा दीप प्रज्जवलन के साथ समारोह का...

हमीरपुर। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस रविवार को हमीरपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बचत भवन में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गंधर्वा राठौड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा दीप प्रज्जवलन के साथ समारोह का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर सभी जिलावासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देते हुए गंधर्वा राठौड़ ने कहा कि भारत ने बहुत लंबे संघर्ष के बाद आजादी हासिल की थी और उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया था तथा सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया था। यही अधिकार हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखता है। इसलिए, हर मतदाता को मतदान प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए तथा अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आम मतदाताओं को उनके अधिकार के प्रति जागरुक करना तथा लोकतंत्र में आम जन की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित लोगों को स्वतंत्र एवं निर्भय होकर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की शपथ दिलाई तथा नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र वितरित किए। उन्हांेने मेरा युवा भारत केंद्र की मतदाता जागरुकता पदयात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इससे पहले, निर्वाचन विभाग के नायब तहसीलदार किशोरी लाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि, अन्य अतिथियों और बड़ी संख्या में उपस्थित नए युवा मतदाताओं का स्वागत किया तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया और इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उठाए गए नए कदमों की जानकारी भी दी।

समारोह के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का संदेश भी प्रसारित किया तथा विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने मतदाता जागरुकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर डीआरडीए की परियोजना अधिकारी अस्मिता ठाकुर, बीडीओ तान्या कश्यप और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।