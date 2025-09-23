Main Menu

हमीरपुर जाने वाले ध्यान दें! इस रोड पर वाहनों की आवाजाही 20 अक्तूबर तक रहेगी बंद

Edited By Jyoti M, Updated: 23 Sep, 2025 10:05 AM

una vehicular traffic on this road will remain closed until october 20

हमीरपुर। पीएमजीएसवाई के तृतीय चरण में अपग्रेड की जा रही हमीरपुर-भोरंज-जाहू सड़क के कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए इस सड़क पर लंबलू और कैहरवीं के बीच के हिस्से पर यातायात 20 अक्तूबर तक बंद किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि पहले यह सड़क 12 सितंबर तक बंद की गई थी, लेकिन लगातार खराब मौसम के कारण इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए, अब इसे 20 अक्तूबर तक बंद किया गया है।

जिलाधीश ने बताया कि इस दौरान हमीरपुर से भोरंज की ओर जाने वाले वाहन लंबलू से नुहाड़ा, डुगली और डबरेड़ा होते हुए कैहरवीं चौक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार, भोरंज से हमीरपुर की ओर से आने वाले वाहन कैहरवीं चौक से झनिक्कर-ताल वाया बढार सड़क को वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

