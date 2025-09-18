Main Menu

राजगढ़ में दर्दनाक हादसा: बिजली लाइन ठीक करते समय ITI छात्र की मौत

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Sep, 2025 10:54 AM

tragic accident in rajgarh iti student dies while repairing power line

हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक दुखद घटना सामने आई है। राजगढ़ उपमंडल की टाली भुज्जल पंचायत में बिजली के खंभे से गिरने के कारण एक 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पजेरली गांव के सुरजीत के रूप में हुई है। यह हादसा तब हुआ जब सुरजीत बिजली...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक दुखद घटना सामने आई है। राजगढ़ उपमंडल की टाली भुज्जल पंचायत में बिजली के खंभे से गिरने के कारण एक 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पजेरली गांव के सुरजीत के रूप में हुई है। यह हादसा तब हुआ जब सुरजीत बिजली की लाइन ठीक कर रहा था।

बताया जा रहा है कि सुरजीत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का छात्र था और पिछले कुछ समय से बिजली विभाग के साथ काम कर रहा था। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उसे अक्सर मरम्मत के कामों के लिए बुलाते थे। हादसा उस समय हुआ जब सुरजीत एक बिजली के खंभे पर चढ़ा हुआ था, अचानक उसे बिजली का जोरदार झटका लगा और वह नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही सुरजीत के छोटे भाई ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलते ही राजगढ़ थाना के एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सुरजीत के शव को सिविल अस्पताल राजगढ़ पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया।

राजगढ़ के डीएसपी, वीसी नेगी ने बताया कि पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर बिजली बोर्ड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर बिजली विभाग में सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह जांच का विषय है कि क्या सुरजीत को विभाग के साथ काम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण और ट्रेनिंग दी गई थी। इस तरह की घटनाएं कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर देती हैं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

