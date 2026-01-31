Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बिलासपुर में लम्पी रोग के दस्तक की आशंका, प्रशासन ने दिए शत-प्रतिशत टीकाकरण के आदेश

बिलासपुर में लम्पी रोग के दस्तक की आशंका, प्रशासन ने दिए शत-प्रतिशत टीकाकरण के आदेश

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Jan, 2026 10:54 AM

there is a possibility of lumpy skin disease spreading to bilaspur

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिला प्रशासन ने मवेशियों में लम्पी (Lumpy Virus) त्वचा रोग फैलने की आशंका को देखते हुए जिले के सभी मवेशियों का शत प्रतिशत टीकाकरण करने के आदेश जारी किए हैं। पशुपालन विभाग द्वारा जिला मुख्यालय के बचत भवन में...

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिला प्रशासन ने मवेशियों में लम्पी (Lumpy Virus) त्वचा रोग फैलने की आशंका को देखते हुए जिले के सभी मवेशियों का शत प्रतिशत टीकाकरण करने के आदेश जारी किए हैं।      

मवेशियों में लम्पी रोग फैलने की आशंका

पशुपालन विभाग द्वारा जिला मुख्यालय के बचत भवन में सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों की सुरक्षा, पुनर्वास और सुरक्षित आश्रय पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, ओम कांत ठाकुर ने की। बैठक के दौरान, गौशालाओं के संचालन में शामिल सदस्यों को सूचित किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले समय में बिलासपुर जिले में मवेशियों में लम्पी रोग फैलने की आशंका है। अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों को पूरे जिले में शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पशुपालन विभाग ने सभी पशु मालिकों से भी अपील की कि वे अपने जानवरों का समय पर टीकाकरण करवाएं।        

अधिकारियों को दिए गए ये निर्देश

बैठक में बताया गया कि वर्तमान में बिलासपुर जिले में 14 गौशालाएं पूरी तरह से काम कर रही हैं, जिनमें कुल 1,561 मवेशी हैं। इनमें से 1,325 मवेशियों को सरकारी सहायता मिल रही है। बैठक के दौरान गौशाला संचालकों ने प्रशासन को अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें मुख्य चिंता राज्य सरकार से समय पर सहायता जारी करना था। अतिरिक्त उपायुक्त ने उनकी शिकायतें सुनीं और उन्हें आश्वासन दिया कि समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बैठक में ई-गोपाल योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे ऑनलाइन पोटर्ल के ज़रिए पूरी पारदर्शिता के साथ इस योजना को लागू करें ताकि पशु मालिकों को डिजिटल सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। पहचान, ट्रैकिंग और रिकॉडर् प्रबंध को आसान बनाने के लिए गौशालाओं में रखे गए सभी मवेशियों की शत प्रतिशत टैगिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए। 

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!