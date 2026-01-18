Main Menu

  • उपमुख्यमंत्री ने किया श्री गुरु रविदास मंदिर बालीवाल के नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Jan, 2026 09:29 AM

the newly constructed community hall in baliwal was inaugurated

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत श्री गुरु रविदास मंदिर बालीवाल में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस भवन का निर्माण 25 लाख रुपये की लागत से किया गया है।

ऊना। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत श्री गुरु रविदास मंदिर बालीवाल में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस भवन का निर्माण 25 लाख रुपये की लागत से किया गया है। उपमुख्यमंत्री ने मंदिर समिति द्वारा किए गए बेहतर कार्य की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सामुदायिक भवन समाज में एकता, समरसता एवं सामाजिक गतिविधियों को नई दिशा देते हैं। 

हरोली अगले 50 वर्षों की जरूरतों के अनुरूप संवर रहा

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र आज बदलाव की उम्दा कहानी लिख रहा है। उन्होंने कहा कि पुराने समय में इस क्षेत्र ने अनेक कठिनाइयां देखी हैं, किंतु लक्ष्य यह है कि आने वाली पीढ़ी को सर्वोत्तम माहौल और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि हम अब जो हरोली बना रहे हैं, वह बच्चों के लिए है, उनकी आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए है। क्षेत्र में अगले 50 वर्षों की विकास जरूरतों के अनुरूप योजनाबद्ध कार्य किए जा रहे हैं।

दिसंबर 2027 तक प्रदेश का सबसे अग्रणी गांव होगा बालीवाल

और ये भी पढ़े

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कभी बालीवाल गांव बेहद पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन अब गांव योजनाबद्ध ढंग से विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2027 तक बालीवाल को प्रदेश का सबसे अग्रणी गांव बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है।

100 करोड़ की नई सिंचाई योजना स्वीकृत

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपये की नई सिंचाई योजना स्वीकृत की गई है। इसके तहत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं की रिमॉडलिंग की जाएगी, जिससे किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादन को नई गति प्राप्त होगी।

उन्होंने जोड़ियां क्षेत्र को लेकर कहा कि 2027 से पहले हर हाल में खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि ऊना जिले में विभिन्न जल परियोजनाओं पर लगभग 1000 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

बीत क्षेत्र अब नकदी फसलों का गढ़

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बीत क्षेत्र कभी पानी की किल्लत से जूझता था, लेकिन आज यह नकदी फसलों का गढ़ बन चुका है। उन्होंने बताया कि 75 करोड़ रुपये की लागत से उठाऊ पेयजल योजना बीत एरिया फेज-2 पर कार्य तेज़ी से जारी है, जबकि फेज-1 के तहत 44 करोड़ रुपये की लागत से कार्य पहले ही पूर्ण किया जा चुका है।

बल्क ड्रग पार्क से अंतरराष्ट्रीय पहचान

उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपये की बल्क ड्रग पार्क परियोजना साकार होने पर हरोली का बीत क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर विशिष्ट पहचान बनाएगा। यह परियोजना देश में बन रही ऐसी तीन प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। 

42 करोड़ की सड़क और 20 करोड़ से तालाब होंगे पुनर्जीवित

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पंजुआना से बल्क ड्रग पार्क के प्रशासनिक ब्लॉक तक सड़क निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के प्राचीन तालाबों (टोबों) को पुनर्जीवित कर उन्हें आधुनिक, सुंदर और बहुउद्देशीय सरोवरों के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिस पर लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

धर्मस्थलों के विकास को करोड़ों

इनमें शीतला माता मंदिर ईसपुर के भव्य मंदिर का निर्माण 6.88 करोड़ रुपये से किया जा रहा है। इसके अलावा संत श्री गुरु रविदास मंदिर भदसाली को 71 लाख, श्री गुरु रविदास सत्संग सभा सलोह, श्री बाबा सिद्ध जालंधरी मंदिर गोंदपुर, श्री बाबा नैना मंदिर कांगड़, संता बाबा डांगू वाले बीटन, बीटन में कुटिया निर्माण, सलोह में कुटिया निर्माण, राधा कृष्ण मंदिर कोटला कलां, बनौड़े महादेव बहडाला, गुरु रविदास मंदिर दुलैहड़ और ललड़ी के लिए 25-25 लाख रुपये, संत गुरू रविदास मंदिर हरोली और सलोह में कुटिया निर्माण, संतगुरु रविदास मंदिर धनुपर, पंजवार, श्री चाणो मंदिर बढ़ेड़ा के लिए भी पर्याप्त धनराशि मंदिरों के सौंदर्यीकरण, बेहतर रख-रखाव के साथ-साथ आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रदान की गई है। 

जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों ने जताया आभार

इस अवसर पर कांग्रेस नेता धर्मचंद चौधरी, जसपाल जस्सा तथा स्थानीय निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार गुरदेव सिंह ने क्षेत्र में पानी, सड़क, बिजली एवं अन्य विकास कार्यों के लिए उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। स्थानीय वार्ड सदस्य अवतार सिंह ने उपमुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए सामुदायिक भवन निर्माण और विकास कार्यों के लिए धन्यवाद किया।

कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जसपाल जस्सा, धर्मचंद चौधरी, धर्मपुर की प्रधान सुभद्रा चौधरी, वार्ड सदस्य अवतार सिंह, तरसेम, गोपाल, बीडीओ मुकेश ठाकुर, रजनीश शर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

