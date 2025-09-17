शिक्षण संस्थान में शर्मनाक करतूत: ITI छात्रा से शिक्षक ने की अश्लील हरकतें

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल में एक आईटीआई छात्रा से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना ने गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं और क्षेत्र के लोगों, विशेषकर अभिभावकों में गहरा रोष है।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल में एक आईटीआई छात्रा से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना ने गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं और क्षेत्र के लोगों, विशेषकर अभिभावकों में गहरा रोष है।

बड़सर पुलिस थाने में छात्रा की मां ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, उनकी बेटी बणी में स्थित आईटीआई में प्रशिक्षण ले रही है। हाल ही में छात्रा ने अपने परिवार को बताया कि संस्थान में काम करने वाले एक शिक्षक ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। यह सुनकर पूरा परिवार सदमे में आ गया और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वे मामले की तह तक जाकर हर पहलू की जांच कर रहे हैं। इस जांच के तहत आरोपी से पूछताछ के अलावा, संस्थान की अन्य छात्राओं और स्टाफ सदस्यों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

इस घटना की जानकारी मिलते ही आईटीआई के अन्य छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक भी सकते में हैं। वे अपनी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षण संस्थानों में बच्चों, खासकर लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वे सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे।