भौतिक सत्यापन के बाद मुख्यालय को भेजें श्रमिकों के क्लेम फॉर्म: नरदेव कंवर

हमीरपुर। भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने बोर्ड के मुख्यालय में विभिन्न ज़िलों के 12 उप- कार्यालयों में कार्यरत मोटिवेटर्स के साथ बैठक करके श्रमिकों के क्लेम के लंबित मामलों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तलब की। नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि सभी कामगारों के क्लेम फार्मों का भौतिक सत्यापन तुरंत पूरा होना चाहिए। उन्होंने मोटिवेटर्स से कहा कि वे वर्ष 2021-22 के लंबित पड़े क्लेम फार्मों का प्राथमिकता के आधार पर भौतिक सत्यापन करके जिला श्रम अधिकारी के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें, ताकि 31 दिसंबर तक इन सभी का निपटारा किया जा सके और पात्र कामगारों को लाभान्वित किया जा सके।

अध्यक्ष ने बोर्ड के मुख्यालय के अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सत्यापित क्लेम फॉर्म के मुख्यालय में पहुंचने के 15 दिन के भीतर ही लाभ जारी कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि हिम परिवार पोर्टल के माध्यम से सभी कामगारों की ई-केवाईसी का कार्य भी तेजी से पूरा किया जाना चाहिए।

बैठक में मुख्यालय के सहायक नियंत्रक सुनील कुमार और अनुभाग अधिकारी विनय कुमार के अलावा उप-कार्यालय पांवटा साहिब, नूरपुर, रोहड़ू जोन रामपुर, थुनाग, जोगिंदरनगर, सुंदरनगर, परवाणु, ठियोग, नालागढ़ जोन बद्दी, देहरा और पालमपुर के मोटिवेटर्स ने भी भाग लिया। बोर्ड के अध्यक्ष ने नवरात्र के उपलक्ष्य पर कार्यालय परिसर में कन्या पूजन भी किया तथा सभी कामगारों की सुख-समृद्धि की कामना की।