सावधान! श्योथल गांव के पास सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा, शामती बाईपास रोड पर बंद हुआ यातायात

Edited By Vijay, Updated: 04 Sep, 2025 01:32 PM

shamati bypass road completely closed due to landslide

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते जगह-जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। सोलन जिले में लगातार बारिश के कारण शामती बाईपास रोड पूरी तरह से बंद हो गया है।

साेलन: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते जगह-जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। सोलन जिले में लगातार बारिश के कारण शामती बाईपास रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। पिछले दो दिनों की मूसलाधार बारिश के चलते श्योथल गांव के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। इस भूस्खलन के कारण बाईपास पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उधर, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता रवि कपूर ने बताया कि विभाग को शामती बाईपास पर कई जगहों पर दरारें पड़ने की सूचना मिली है। विभाग जल्द से जल्द सड़क की मुरम्मत का काम शुरू करने की कोशिश कर रहा है ताकि यातायात को फिर से सुचारू किया जा सके। 

