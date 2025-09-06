Main Menu

सिरमौर में डरावना मंजर! नौहराधार में दरका पहाड़... घरों पर मंडराया खतरा, देखें खौफनाक वीडियो

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अब लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। ताजा घटना सिरमौर जिले के संगड़ाह उपमंडल के नौहराधार क्षेत्र से सामने आई है। यहां चौकर पंचायत के मडियन गांव में एक भयावह भूस्खलन हुआ है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है।

अचानक खिसक गया पहाड़

यह घटना तब हुई जब मडियन गांव के पास की एक विशाल पहाड़ी का बड़ा हिस्सा अचानक से खिसक गया। इस भयावह दृश्य को देखकर गांववाले हक्के-बक्के रह गए। हैरानी की बात यह है कि जिस समय यह भूस्खलन हुआ, उस समय न तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और न ही बादल फटा था। ग्रामीणों का मानना है कि संभवतः किसी पाइपलाइन से पानी के रिसाव के कारण जमीन कमजोर हुई होगी, जिससे यह हादसा हुआ। हालांकि, अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ी का एक विशाल हिस्सा मिट्टी और पत्थरों के साथ नीचे आ गिरा। इस मंजर को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। गांववालों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी इतना बड़ा भूस्खलन नहीं देखा।

घरों पर मंडराया खतरा

इस भूस्खलन से मडियन गांव के लगभग 15 घर खतरे में आ गए हैं। पंचायत प्रधान शशि भूषण चौहान ने बताया कि उन्होंने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने पाया कि गांव के पीछे की पहाड़ी में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं और कई घर इन दरारों के बेहद करीब हैं। यदि हालात और खराब होते हैं, तो इन घरों के गिरने का खतरा बढ़ सकता है। प्रधान ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो गांव को खाली कराकर सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा।

राहत और बचाव कार्य में बाधा

हालांकि, लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण प्रशासन की टीमें अभी तक मौके पर नहीं पहुंच पाई हैं। गांव की ओर जाने वाली सभी सड़कें जगह-जगह भूस्खलन के कारण बंद हो गई हैं। इससे राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण फिलहाल खुद को डरा हुआ और अनिश्चित स्थिति में पा रहे हैं। वे प्रशासन से जल्द से जल्द मदद की गुहार लगा रहे हैं। उधर, डीएसपी मुकेश डडवाल ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की टीमें स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं।

