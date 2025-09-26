ऊना में 30 सितंबर को लगेगी पेंशन अदालत

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Sep, 2025 01:16 PM



A-

A+

डाकघर ऊना मंडल के अधीक्षक भूपिंदर सिंह ने बताया कि ऊना मंडल में 30 सितंबर को पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह पेंशन अदालत 30 सितंबर को सायं 4 बजे आयोजित की जाएगी। इस दौरान डाक पेंशनभोगियों और डाक फ़ैमिली पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधी शिकायतों...