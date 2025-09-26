Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • ऊना में 30 सितंबर को लगेगी पेंशन अदालत

ऊना में 30 सितंबर को लगेगी पेंशन अदालत

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Sep, 2025 01:16 PM

pension court to be held in una on september 30

डाकघर ऊना मंडल के अधीक्षक भूपिंदर सिंह ने बताया कि ऊना मंडल में 30 सितंबर को पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह पेंशन अदालत 30 सितंबर को सायं 4 बजे आयोजित की जाएगी। इस दौरान डाक पेंशनभोगियों और डाक फ़ैमिली पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधी शिकायतों...

ऊना। डाकघर ऊना मंडल के अधीक्षक भूपिंदर सिंह ने बताया कि ऊना मंडल में 30 सितंबर को पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह पेंशन अदालत 30 सितंबर को सायं 4 बजे आयोजित की जाएगी। इस दौरान डाक पेंशनभोगियों और डाक फ़ैमिली पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधी शिकायतों व समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाएगा।

भूपिंदर सिंह ने कहा कि यदि किसी की पेंशन संबंधी शिकायत है तो उसे कार्यालय अधीक्षक डाकघर ऊना को 30 सितंबर, दोपहर 1 बजे तक भेजना सुनिश्चित करें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!