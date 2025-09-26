ऊना में 30 सितंबर को लगेगी पेंशन अदालत

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Sep, 2025 01:16 PM
ऊना। डाकघर ऊना मंडल के अधीक्षक भूपिंदर सिंह ने बताया कि ऊना मंडल में 30 सितंबर को पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह पेंशन अदालत 30 सितंबर को सायं 4 बजे आयोजित की जाएगी। इस दौरान डाक पेंशनभोगियों और डाक फ़ैमिली पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधी शिकायतों व समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाएगा।
भूपिंदर सिंह ने कहा कि यदि किसी की पेंशन संबंधी शिकायत है तो उसे कार्यालय अधीक्षक डाकघर ऊना को 30 सितंबर, दोपहर 1 बजे तक भेजना सुनिश्चित करें।