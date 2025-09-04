नशे के खिलाफ जंग! अब इस टॉल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत

Edited By Jyoti M, Updated: 04 Sep, 2025 02:55 PM



नशीले पदार्थों के सेवन और तस्करी को रोकने के लिए अब नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस-1933 आरंभ की गई है। अब राष्ट्रीय स्तर पर टॉल फ्री नंबर 1933 पर नशे से संबंधित कोई भी शिकायत आसानी से की जा सकती है। टॉल फ्री नंबर पर शिकायत के अलावा नशे के आदी...