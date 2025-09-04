Main Menu

नशे के खिलाफ जंग! अब इस टॉल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत

Edited By Jyoti M, Updated: 04 Sep, 2025 02:55 PM

हमीरपुर। नशीले पदार्थों के सेवन और तस्करी को रोकने के लिए अब नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस-1933 आरंभ की गई है। अब राष्ट्रीय स्तर पर टॉल फ्री नंबर 1933 पर नशे से संबंधित कोई भी शिकायत आसानी से की जा सकती है। टॉल फ्री नंबर पर शिकायत के अलावा नशे के आदी व्यक्ति के इलाज, पुनर्वास और परामर्श इत्यादि के बारे में भी कई महत्वपूर्ण हासिल की जा सकती हैं।

टॉल फ्री नंबर के अलावा मानस पोर्टल, ईमेल और उमंग ऐप पर भी ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। नशे की तस्करी की शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णतयः गुप्त रखा जाता है।

