मनाली में आलू ग्राउंड के पास नेशनल हाईवे का मिटा नामोनिशान

हिमाचल डेस्क। मनाली के पास कुछ दिन पहले आई भीषण बाढ़ के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मनाली के आलू ग्राउंड के पास का नेशनल हाईवे पूरी तरह से बह गया है, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। सड़कों का तो जैसे नामोनिशान ही मिट गया है, जिससे लोगों को अपने घरों में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

इस आपदा ने केवल सड़क यातायात ही नहीं, बल्कि लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को भी प्रभावित किया है। बाढ़ के कारण कई इलाकों में पानी और बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है, जिसे बहाल करने में काफी समय लग सकता है। इस संकट की घड़ी में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राहत की एक बड़ी खबर दी है।

हालांकि राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मंडी-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर 10 जगहों पर सड़कें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। इन पैसों से सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम तेज़ी से किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द सामान्य जनजीवन बहाल हो सके। NHAI की इस पहल से उम्मीद है कि प्रभावित इलाकों में यातायात और अन्य सेवाएं फिर से शुरू हो पाएंगी।