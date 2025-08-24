उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने माता श्री चिंतपूर्णी में नवाया शीश

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने परिवारजनों सहित विश्वविख्यात माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में शीश नवाया और विधिवत रूप से हवन और पूजा-अर्चना करके प्रदेशवासियों के सुख,-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य एवम शांति की कामना की। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी...

ऊना। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने परिवारजनों सहित विश्वविख्यात माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में शीश नवाया और विधिवत रूप से हवन और पूजा-अर्चना करके प्रदेशवासियों के सुख,-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य एवम शांति की कामना की। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री और बहन भी मौजूद रहीं। इसके साथ ही अग्निहोत्री ने माता चिंतपूर्णी से प्रदेश में खुशहाली, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा और जनसेवा के अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने की शक्ति प्रदान करने का आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर उपायुक्त जतिन लाल और मंदिर कमेटी ने उप मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 250 करोड़ रुपये से माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के भव्य भवन के निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुगम दर्शन प्रणाली लागू की गई है, जिससे भीड़ प्रबंधन बेहतर हुआ है और वृद्धजनों व दिव्यांगजनों को विशेष सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही ऑनलाइन लंगर बुकिंग और ऑनलाइन दर्शन जैसी डिजिटल सेवाएं भी आरंभ की गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रसाद योजना के तहत माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के लिए 56.26 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक विरासत को सुदृढ़ किया जाएगा। परंपरागत पूजा-पद्धति की शुद्धता के लिए फरवरी 2025 में मंदिर न्यास के पुजारियों को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों, पारंपरिक पूजा पद्धति में गुणवत्ता लाई जाए और मंदिरों को डिजिटल व व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाए।