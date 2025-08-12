गगरेट में राजमिस्त्रियों को बताई भूकंपरोधी निर्माण की नवीनतम तकनीकें

विकास खंड गगरेट के तहत कार्यरत राज मिस्रियों को भूकंपरोधी भवन निर्माण की तकनीकों बारे अवगत करवाने के लिए 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का सोमवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह प्रशिक्षण शिविर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना के सौजन्य से आयोजित...

गगरेट। विकास खंड गगरेट के तहत कार्यरत राज मिस्रियों को भूकंपरोधी भवन निर्माण की तकनीकों बारे अवगत करवाने के लिए 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का सोमवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह प्रशिक्षण शिविर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना के सौजन्य से आयोजित किया गया, जिसमें 35 राज मिस्रियों ने भाग लिया।

खंड विकास अधिकारी गगरेट सुरेंद्र जेटली ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम गगरेट पंचायत की स्थानीय ग्राम पंचायतों के चयनित राज मिस्त्रियों को दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को भूकंपरोधी निर्माण की नवीनतम तकनीक, भवनों में आवश्यक स्ट्रक्चर सेफ्टी उपाय, सामग्री चयन, नींव की मजबूती, कालम और बीम की डिजाइन तथा भवन निर्माण के दौरान की जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी।

सुरेंद्र जेटली ने बताया कि यह पहल आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिससे न केवल निर्माण कार्यों के गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि ग्रामीण स्तर पर भूकंप जैसी आपदाओं से बचाव की दिशा में जागरूकता भी बढ़ेगी। प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर प्रशिक्षकों और राजमिस्त्रियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस दौराना पंचायत प्रतिनिधि,संबंधित विभागों के अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे।