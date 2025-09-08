बालीचौकी में जमीन धंसने का सिलसिला जारी, धड़ाधड़ गिर रहे मकान... देखें भयानक मंजर

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बालीचौकी में जमीन धंसने का सिलसिला जारी है, जिससे लगातार मकान गिर रहे हैं। फिर से एक दो-मंजिला मकान देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। इस घटना से आसपास के लोग बहुत दुखी हैं।

बालीचौकी बाजार का एक बड़ा हिस्सा इस आपदा से पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। अब तक लगभग 13 घर और दुकानें गिर चुकी हैं। जमीन का खिसकना यहां के निवासियों के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। इस घटना ने लोगों को अपने भविष्य की चिंता में डाल दिया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।