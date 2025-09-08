Main Menu

बालीचौकी में जमीन धंसने का सिलसिला जारी, धड़ाधड़ गिर रहे मकान... देखें भयानक मंजर

Edited By Jyoti M, Updated: 08 Sep, 2025 12:45 PM

land subsidence continues in balichowki see the horrifying scene

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बालीचौकी में जमीन धंसने का सिलसिला जारी है, जिससे लगातार मकान गिर रहे हैं। फिर से एक दो-मंजिला मकान देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। इस घटना से आसपास के लोग बहुत दुखी हैं।

बालीचौकी बाजार का एक बड़ा हिस्सा इस आपदा से पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। अब तक लगभग 13 घर और दुकानें गिर चुकी हैं। जमीन का खिसकना यहां के निवासियों के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। इस घटना ने लोगों को अपने भविष्य की चिंता में डाल दिया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।

