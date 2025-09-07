Main Menu

गलोड़ की कंचन ने CSIR UGC-NET JRF परीक्षा में राष्ट्र स्तर पर हासिल किया 101वां रैंक

Edited By Vijay, Updated: 07 Sep, 2025 05:41 PM

kanchan secured 101st rank at national level in csir ugc net jrf exam

हमीरपुर जिले के गलोड़ क्षेत्र के गांव गोइस की बेटी कंचन जरयाल ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया है। उन्होंने प्रतिष्ठित सीएसआईआर यूजीसी-नेट जेआरएफ परीक्षा में 101वां अखिल भारतीय रैंक प्राप्त किया है।

मंडी (रजनीश): हमीरपुर जिले के गलोड़ क्षेत्र के गांव गोइस की बेटी कंचन जरयाल ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया है। उन्होंने प्रतिष्ठित सीएसआईआर यूजीसी-नेट जेआरएफ परीक्षा में 101वां अखिल भारतीय रैंक प्राप्त किया है। कंचन की शिक्षा का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई टीआर डीएवी स्कूल कांगू से पूरी की। इसके बाद उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी रुचि को आगे बढ़ाते हुए चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित कालेजों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने पोस्ट ग्रैजुएट गवर्नमैंट काॅलेज सैक्टर 42, चंडीगढ़ से बीएससी और जीजीडीएसडी काॅलेज सैक्टर 32, चंडीगढ़ से एमएससी की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की।

कंचन की इस सफलता में उनके परिवार का भी अहम योगदान रहा है। उनके पिता कृष्ण जरयाल दुबई में नौकरी करने के बाद अब हमीरपुर में अपना व्यवसाय करते हैं, जबकि उनकी माता रेणु गृहिणी हैं। उनके भाई अनीश जरयाल भी चंडीगढ़ में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कंचन ने इस उपलब्धि को हासिल कर अपने दादी सरस्वती देवी और दादा स्व. प्रकाश चंद जरयाल के सपने को पूरा किया है। कंचन ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय माता-पिता और शिक्षकों को दिया है। यह उपलब्धि न केवल कंचन के लिए बल्कि पूरे हमीरपुर जिले के लिए गर्व का विषय है। उनकी सफलता युवाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी।

