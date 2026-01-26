Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • खड्ड की पहचान है फुटबॉल, यहां खेल संस्कृति ने पीढ़ियां गढ़ी हैं: उपमुख्यमंत्री

खड्ड की पहचान है फुटबॉल, यहां खेल संस्कृति ने पीढ़ियां गढ़ी हैं: उपमुख्यमंत्री

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Jan, 2026 09:35 AM

high mast floodlights worth 47 lakh rupees were inaugurated

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हरोली का खड्ड गांव फुटबॉल की मजबूत और जीवंत परंपरा से पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि यहां की खेल संस्कृति ने पीढ़ियों को अनुशासन, सकारात्मक सोच और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दिशा दी है।

ऊना। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हरोली का खड्ड गांव फुटबॉल की मजबूत और जीवंत परंपरा से पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि यहां की खेल संस्कृति ने पीढ़ियों को अनुशासन, सकारात्मक सोच और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दिशा दी है। उपमुख्यमंत्री रविवार को खड्ड गांव में आयोजित आठवें ऑल इंडिया बाबा भरथरी फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों, आयोजकों और खेल प्रेमियों को संबोधित कर रहे थे। यह चार दिवसी ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट 24 से 27 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से 16 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का आयोजन ऑल इंडिया बाबा भरथरी यूनाइटेड फुटबॉल टूर्नामेंट कमेटी खड्ड द्वारा किया गया है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने खड्ड गांव के आउटडोर स्टेडियम में 47 लाख रुपये की लागत से स्थापित आधुनिक हाई-मास्ट फ्लड लाइट्स का विधिवत लोकार्पण किया। इससे अब स्टेडियम में रात्रिकालीन फुटबॉल मुकाबलों के आयोजन को और सहूलियत होगी। सके साथ ही उन्होंने 13 लाख रुपये की लागत से स्टेडियम में स्थापित जनरेटर को समर्पित किया, ताकि प्रतियोगिताओं के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उपमुख्यमंत्री ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए मैच आयोजकों को एक लाख रुपये की सहायता राशि देने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने मैदान के डाइमेंशन में सुधार के लिए 25 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

उन्होंने स्थानीय बाबा भरथरी मंदिर परिसर में पेयजल सुविधा के लिए ट्यूबवेल स्थापित करने की भी घोषणा की। उपमुख्यमंत्री ने खड्ड गांव में निर्माणाधीन अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम के लिए अतिरिक्त 9 करोड़ रुपये  प्रदान करने की घोषणा भी की। इसके लिए पूर्व में 3 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है और इसका कार्य प्रगति पर है। 

उन्होंने कहा कि खड्ड गांव में लगभग हर घर से कोई न कोई खिलाड़ी फुटबॉल से जुड़ा रहा है और यहां के खिलाड़ियों ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। खेलों ने यहां के युवाओं को नशे जैसी कुप्रवृत्तियों से दूर रखते हुए सकारात्मक और रचनात्मक दिशा दी है। उन्होंने खड्ड गांव की बेटियों की उपलब्धियों की भी सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है।

और ये भी पढ़े

इस अवसर पर ऑल इंडिया बाबा भरथरी यूनाइटेड फुटबॉल टूर्नामेंट कमेटी के प्रधान नवीन दत्ता, सचिव राजीव दत्ता, पूर्व प्रधान पूनम दत्ता, पूर्व उप प्रधान जगदेव दत्ता, अश्वनी दत्ता, विशाल अग्निहोत्री तथा पंकज दत्ता सहित अन्य पदाधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री का स्वागत किया। आयोजकों ने बताया कि टूर्नामेंट की विजेता टीम को 71 हजार रुपये, उपविजेता टीम को 55 हजार रुपये, जबकि तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को 5100-5100 रुपये की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता रंजीत राणा, प्रमोद, संदीप अग्निहोत्री, नगनोली पंचायत के प्रधान मेहताब ठाकुर, वीरेंद्र मनकोटिया तथा पंडोगा पंचायत के पूर्व प्रधान राम प्रसाद सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, खेल प्रेमी, आयोजन समिति के सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!