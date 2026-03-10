Main Menu

  • HRTC के 18 रूटों का फैसला अटका: RTA की बैठक स्थगित

Edited By Jyoti M, Updated: 10 Mar, 2026 11:34 AM

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में 24 मार्च को प्रस्तावित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक स्थगित कर दी गई है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंकुश शर्मा ने बताया कि अपरिहार्य कारणों से इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है।

हमीरपुर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में 24 मार्च को प्रस्तावित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक स्थगित कर दी गई है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंकुश शर्मा ने बताया कि अपरिहार्य कारणों से इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है।

इस बैठक में एचआरटीसी द्वारा सरेंडर किए गए 18 रूटों से संबंधित मामलों पर विचार व निर्णय लिया जाना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है।

