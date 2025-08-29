Main Menu

भयानक हादसा: 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, चालक की माैके पर माैत

29 Aug, 2025

पुलिस थाना संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले हरिपुरधार के समीप हुए कार हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव अपने कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

श्री रेणुका जी (नरेंद्र): पुलिस थाना संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले हरिपुरधार के समीप हुए कार हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव अपने कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पहचान चंद्रपाल (48) पुत्र सुन्दर सिंह निवासी गांव सैल के रूप में की गई है। 

जानकारी के अनुसार चंद्रपाल हरिपुरधार से अपने घर सैल गाड़ी (एचपी-79-1135) में सवार हाेकर जा रहा था। इस दाैरान लिंक रोड सैल के कैंची मोड़ के पास गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दाैरान चंद्रपाल की माैके पर मौत हो गई। डीएसपी संगड़ाह मुकेश डडवाल ने बताया कि पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया है तथा मामला दर्ज कर लिया गया है। हादसा किन कारणों से पेश आया, इसकी जांच की जा रही है।

