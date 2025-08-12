स्वच्छता और सजगता की नई पहल: टैक्सी चालकों को बांटे गए कार-बिन बैग

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मंगलवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ऊना के सौजन्य से मिनी सचिवालय, ऊना में जिला के टैक्सी चालकों को कार-बिन बैग वितरित किए गए। यह कार-बिन बैग उपायुक्त ऊना जनित लाल की अध्यक्षता में वितरित किए गए।...

ऊना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मंगलवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ऊना के सौजन्य से मिनी सचिवालय, ऊना में जिला के टैक्सी चालकों को कार-बिन बैग वितरित किए गए। यह कार-बिन बैग उपायुक्त ऊना जनित लाल की अध्यक्षता में वितरित किए गए। उपायुक्त ने बताया कि कार-बिन बैग वितरित करने का मकसद स्वच्छता को बढ़ावा देना और एचआईवी/एड्स जागरूकता को जन-जन तक पहुँचाना है।

इस दौरान उपायुक्त ने 12 अगस्त से 12 अक्तूबर तक चलने वाले सघन सूचना, शिक्षा और संचार अभियान का भी विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के माध्यम से जिला के शैक्षणिक संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में एड्स से संबंधित जागरूकता को व्यापक रूप से फैलाया जाएगा, ताकि इससे जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को समाप्त किया जा सके। उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि कार-बिन बैग न केवल स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि इसके माध्यम से टैक्सी चालकों और यात्रियों के बीच एचआईवी/एड्स के प्रति सजगता भी बढ़ेगी। उन्होंने सभी टैक्सी चालकों से अपील की कि वे अपनी गाड़ियों में इन बैग्स का नियमित उपयोग करें, जिससे सड़क पर सफाई बनी रहे और लोगों में अनुशासन की भावना विकसित हो।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सरकारी अस्पतालों में स्थित आइसीटीसी (एकीकृत परामर्श और जांच केंद्रों) में एचआईवी की जांच पूरी तरह निःशुल्क और गोपनीय रूप से की जाती है। लोग बिना किसी डर और झिझक के वहां जाकर अपनी जांच करवा सकते हैं। उपायुक्त ने आम जनमानस से आह्वान किया कि वे इस दो माह चलने वाले अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और स्वच्छ हिमाचल और स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग करें। इस मौके पर जिला एड़स नियंत्रण अधिकारी डॉ विशाल ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र कुमार, बीएमओ बसदेहड़ा डॉ रामपाल, जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी गोपाल कृष्ण, जिला कार्यक्रम समन्वयक राकेश कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे।