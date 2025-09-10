गाैवंश तस्करी का भंडाफोड़: ट्रक से 24 पशु बरामद, तस्कर माैके से फरार

जिले में दूसरे प्रदेशों से लाकर कुछ तस्कर भैंसें छोड़ रहे हैं। इसका खुलासा गत देर सायं रेलवे टनल के पास सामने आया है। यहां पर एक यू.पी. 11बी.टी.-9570 नंबर ट्रक से कुछ लोगों को भैंसें उतारते हुए पकड़ा। पुलिस को दी गई शिकायत में 34 वर्षीय सूर्या चंदेल...

बिलासपुर, (बंशीधर): जिले में दूसरे प्रदेशों से लाकर कुछ तस्कर भैंसें छोड़ रहे हैं। इसका खुलासा गत देर सायं रेलवे टनल के पास सामने आया है। यहां पर एक यू.पी. 11बी.टी.-9570 नंबर ट्रक से कुछ लोगों को भैंसें उतारते हुए पकड़ा। पुलिस को दी गई शिकायत में 34 वर्षीय सूर्या चंदेल निवासी बैरी दड़ोला, डाकघर बैहना जट्टां, ने कहा है कि गत देर सायं वह अपने साथियों के साथ अपनी गाड़ी में जबली से मंडी भराड़ी जा रहे थे।

जब वे रेलवे टनल के पास पहुंचे तो एक यू.पी. नंबर के ट्रक को वहां खड़ा देखा। इस ट्रक से 3 व्यक्ति भैंसें व कटड़ों को उतार रहे थे। जब वे ट्रक के पास पहुंचे तो तस्कर ट्रक छोड़कर भाग निकले। जांच में ट्रक से कुल 24 छोटी-बड़ी भैंसें बरामद हुईं। ए.एस.पी. बिलासपुर शिव चौधरी ने बताया कि थाना सदर में मामला दर्ज कर लिया है।