रक्षाबंधन की रात मातम में बदली: बहन के घर पर भाई की सांप के डसने से हुई मौत

Edited By Jyoti M, Updated: 10 Aug, 2025 04:38 PM
हमीरपुर जिले के भोरंज उपमंडल में रक्षाबंधन की खुशियाँ मातम में बदल गईं। शनिवार रात, भोरंज के तहत पड़ने वाले गांव भदरु के रहने वाले 41 वर्षीय रवि कुमार की सांप के डसने से दर्दनाक मौत हो गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना उस वक्त हुई जब वे अपनी बहन के घर पर...
हिमाचल डेस्क। हमीरपुर जिले के भोरंज उपमंडल में रक्षाबंधन की खुशियाँ मातम में बदल गईं। शनिवार रात, भोरंज के तहत पड़ने वाले गांव भदरु के रहने वाले 41 वर्षीय रवि कुमार की सांप के डसने से दर्दनाक मौत हो गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना उस वक्त हुई जब वे अपनी बहन के घर पर थे।
घटना का विवरण
रवि कुमार, जो अविवाहित थे, डाकघर कन्जायण के मूल निवासी थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वे अपनी बहन किरण कुमारी और जीजा के साथ गांव परोल में रह रहे थे। वह दिम्मी में स्थित एक निजी अस्पताल में कार्यरत थे। शनिवार रात, रक्षाबंधन मनाने के बाद, रवि खाना खाकर सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। बताया जा रहा है कि उनके बिस्तर पर पहले से ही एक सांप मौजूद था। सोते समय सांप ने उनकी गर्दन पर काट लिया।
जैसे ही रवि को सांप के काटने का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत अपने घर के सदस्यों को इस बारे में बताया। परिवार के लोग घबरा गए और बिना देर किए उन्हें दिम्मी के उसी निजी अस्पताल ले गए जहां वे काम करते थे। डॉक्टरों ने वहां प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर कर दिया गया।
इलाज के दौरान मौत
जिला अस्पताल में भी रवि की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उनकी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, डॉक्टरों ने उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बिलासपुर रेफर कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमीरपुर से बिलासपुर ले जाते समय, रास्ते में ही रवि कुमार ने दम तोड़ दिया। सुबह लगभग 5 बजे जब उन्हें एम्स बिलासपुर पहुंचाया गया, तो वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई
इस दुखद घटना की सूचना मिलते ही भोरंज पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया और रवि कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भोरंज के थाना प्रभारी (एसएचओ) प्रशांत सिंह ठाकुर ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। इस घटना ने पूरे गांव और परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।