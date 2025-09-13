Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • भरमौर-पठानकोट हाईवे पर थम गई रफ्तार! इन जगहों पर हुआ भूस्खलन... फंसे यात्री

भरमौर-पठानकोट हाईवे पर थम गई रफ्तार! इन जगहों पर हुआ भूस्खलन... फंसे यात्री

Edited By Jyoti M, Updated: 13 Sep, 2025 11:13 AM

bharmour pathankot highway came to a halt landslides occurred at these places

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते भरमौर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। तुन्नूहटटी, लाहड़ और मैहला के पास अचानक हुए इस भूस्खलन और मलबा...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते भरमौर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। तुन्नूहटटी, लाहड़ और मैहला के पास अचानक हुए इस भूस्खलन और मलबा गिरने से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई है। सड़क के दोनों ओर छोटे-बड़े वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिसमें यात्री और वाहन चालक फंसे हुए हैं।

यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क खुलने का इंतजार कर रहे लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई घंटों से फंसे होने के कारण लोगों में बेचैनी है। इस घटना की जानकारी मिलते ही एनएच मंडल के अधिशासी अभियंता, मीत शर्मा ने बताया कि भारी बारिश के कारण हाईवे पर कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं और मलबा भी आया है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि सड़क को जल्द से जल्द साफ करने के लिए मशीनरी और टीमें मौके पर भेज दी गई हैं। उनका कहना है कि प्राथमिकता के आधार पर काम जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही आवागमन फिर से शुरू हो जाएगा। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और सुरक्षित रहें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!