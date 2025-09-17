ATM धोखाधड़ी: पुलिस ने हरियाणा से दो आरोपियों को दबोचा

पुलिस थाना सदर सोलन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर 78,162 रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दो शातिर आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सोनू कुमार (27) और शिव देव शर्मा उर्फ मुन्ना (30) के रूप में हुई है,...

हिमाचल डेस्क। पुलिस थाना सदर सोलन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर 78,162 रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दो शातिर आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सोनू कुमार (27) और शिव देव शर्मा उर्फ मुन्ना (30) के रूप में हुई है, जो दोनों ही हरियाणा के निवासी हैं। यह पूरा मामला 8 सितंबर को जुब्बल निवासी राजेंद्र द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सामने आया।

राजेंद्र ने पुलिस को बताया कि 7 सितंबर को वह सेब बेचने के लिए सोलन मंडी आए थे। पैसों की जरूरत पड़ने पर वे बाईपास कैथेड्रल स्थित एटीएम से पैसे निकालने गए। राजेंद्र जब एटीएम से पैसे निकाल रहे थे, तभी वहां दो अज्ञात युवक घुस आए। इन युवकों ने राजेंद्र को बातों में उलझाकर बड़ी चालाकी से उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। राजेंद्र को इस बात का जरा भी शक नहीं हुआ और वह नया कार्ड लेकर चले गए।

शिकायतकर्ता के जाने के बाद, दोनों आरोपियों ने उसी कार्ड का इस्तेमाल करके राजेंद्र के खाते से कुल 78,162 रुपये निकाल लिए। जब राजेंद्र को अपने खाते से पैसे निकलने की जानकारी मिली, तो उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत सदर सोलन पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, सोलन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस टीम ने सबसे पहले एटीएम और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। तकनीकी साक्ष्यों और गहन विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली। इसके बाद, सदर सोलन पुलिस की एक विशेष टीम ने हरियाणा के कैथल में दबिश दी और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अपराध में इस्तेमाल की गई एक वैगन आर कार भी जब्त कर ली है।

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। आरोपी सोनू कुमार के खिलाफ चोरी और धोखाधड़ी के 13 मामले दर्ज हैं, जबकि शिव देव शर्मा के खिलाफ वाहन दुर्घटना से संबंधित एक मामला दर्ज है। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी 7 सितंबर को सोलन में आए थे और एटीएम में यह वारदात करने के बाद तुरंत फरार हो गए थे।

फिलहाल, पुलिस ने दोनों आरोपियों को 17 सितंबर, 2025 को न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय ने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया है ताकि मामले की आगे की जांच की जा सके और उनसे इस तरह की अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा सके। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच प्राथमिकता के आधार पर जारी रहेगी और जल्द ही और भी खुलासे होने की उम्मीद है।