  • विधानसभा अध्यक्ष पठानिया ने आपदा प्रभावितों को दी राहत, हरसंभव मदद का दिया आश्वासन

22 Sep, 2025 09:54 AM

चंबा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधानसभा क्षेत्र भटियात के अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्र भाटी, नरोला गला, मिहाल- कमलाडी, टिक्कर गला, बरला, गढ़, चुहण, मिहनु इत्यादि का दौरा कर प्रभावित परिवारों का कुशल क्षेम जाना तथा प्रभावित परिवारों की समस्याओं को सुना। कुलदीप सिंह पठानिया ने इस दौरान विभिन्न बाढ़ तथा भूस्खलन प्रभावित 22 परिवारों को 1 लाख 45 हजार की तत्काल राहत राशि भी प्रदान की। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि आपदा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

साथ में उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों में और अधिक गति लाने तथा क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचे की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को आपदा न्यूनीकरण कार्यों के अंतर्गत क्षेत्र के विभिन्न आपदा प्रभावित गांव तथा प्रमुख संपर्क मार्गो को बाढ़ तथा भूस्खलन से सुरक्षित बनाने के दृष्टिगत एक ठोस कार्य योजना तैयार कर प्रदेश सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिए।कुलदीप सिंह पठानिया ने लोगों से संवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री  ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विशेष आपदा राहत पैकेज की घोषणा कर राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण की प्रतिबद्धता को दोहराया है। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार  विशेष आपदा राहत के अंतर्गत प्रभावित परिवारों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त घर के लिए 7 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर के लिए 1.25 लाख रुपये, घरेलू सामान के लिए 70 हजार रुपये और भूमि के नुकसान के लिए 50 हजार रुपये उपलब्ध करवाएगी। इस अवसर पर उप मंडल दंडाधिकारी नागरिक चुवाड़ी पारस अग्रवाल, डलहौजी अनिल भारद्वाज, तहसीलदार सुमन धीमान, रमेश चौहान, खंड विकास अधिकारी अनिल गुरडा, वन मंडल अधिकारी रजनीश महाजन, अधिशासी अभियंता राकेश ठाकुर, पंकज राठौर, नरेंद्र चौधरी  सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

