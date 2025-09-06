नादौन में 8 को प्रस्तावित आंगनवाड़ी साक्षात्कार स्थगित

Main Menu

06 Sep, 2025

बाल विकास परियोजना नादौन के अंतर्गत विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 5 पदों तथा सहायिकाओं के 17 पदों को भरने के लिए 8 सितंबर को प्रस्तावित साक्षात्कार प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिए गए हैं।

 

बाल विकास परियोजना अधिकारी संजय गर्ग ने बताया कि अब इस साक्षात्कार हेतु आगामी तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी, जिसके बारे में अलग से सूचित कर दिया जाएगा।

बाल विकास परियोजना अधिकारी संजय गर्ग ने बताया कि अब इस साक्षात्कार हेतु आगामी तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी, जिसके बारे में अलग से सूचित कर दिया जाएगा।

