नादौन में 8 को प्रस्तावित आंगनवाड़ी साक्षात्कार स्थगित

नादौन। बाल विकास परियोजना नादौन के अंतर्गत विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 5 पदों तथा सहायिकाओं के 17 पदों को भरने के लिए 8 सितंबर को प्रस्तावित साक्षात्कार प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिए गए हैं।
बाल विकास परियोजना अधिकारी संजय गर्ग ने बताया कि अब इस साक्षात्कार हेतु आगामी तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी, जिसके बारे में अलग से सूचित कर दिया जाएगा।