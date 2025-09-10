अमन चौहान ने एशियन पॉवर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक, एएसपी ने किया सम्मानित

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ऊना संजीव भाटिया ने एशियन पॉवर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 120 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता अमन चौहान को अपने कार्यालय में सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि समूचे हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

ऊना। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ऊना संजीव भाटिया ने एशियन पॉवर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 120 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता अमन चौहान को अपने कार्यालय में सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि समूचे हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

उन्होंने कहा कि अमन आने वाली भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्त्रोत है और उनकी लगन और मेहनत उन सभी युवाओं के लिए उदाहरण है जो खेलों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इस दौरान एससी आयोग के सदस्य दिग्विजय मल्होत्रा, विजय डोगरा और उनके भाई क्षितिज़ गिल उपस्थित रहे।

इस दौरान अमन चौहान ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरू जीवन कुमार और अपने माता-पिता को दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू, खेल मंत्री यादविंद्र गोमा और एससी आयोग का भी प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया।

बता दें, अमन चौहान कांगड़ा जिला के लम्बागांव से संबंध रखते हैं। उन्होंने 16 से 18 अगस्त तक नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुई एशियन पॉवर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 120 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। इस चैंपियनशपि में विभिन्न देशों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने भाग लिया जिसमें अमन चौहान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर यह स्वर्ण पदक हासिल किया।