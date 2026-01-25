सिरमौर में हादसा: अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, मची चीख-पुकार

Edited By Jyoti M, Updated: 25 Jan, 2026 05:02 PM

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक दुखद समाचार सामने आया है, जहाँ एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक दुखद समाचार सामने आया है, जहाँ एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए।

घटना का विवरण

मिली जानकारी के अनुसार, चालक ने अचानक वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण कार सड़क से फिसलकर सीधे खाई में जा समाई। हादसे के वक्त कार में कितने लोग सवार थे, इसकी सटीक जानकारी जुटाई जा रही है।

राहत एवं बचाव कार्य

दुर्घटना की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और बचाव दल भी घटनास्थल पर तैनात हो गए।

खाई गहरी होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। घायलों को खाई से निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुँचाने के प्रयास जारी हैं। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है ताकि हादसे के कारणों का स्पष्ट पता चल सके।