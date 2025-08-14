शीलाबाग में सड़क धंसने के कारण सेब से भरा ट्राला खाई में गिरा...

सिरमौर जिले के राजगढ़ उपमंडल में सनौरा-नेरीपुल-छैला सड़क पर एक बड़ा हादसा हो गया। बुधवार की आधी रात, करीब 1 बजे, शीलाबाग के पास एक सेब से भरा ट्राला सड़क धंसने के कारण खाई में गिर गया। यह घटना तब हुई जब चालक दूसरी गाड़ी को रास्ता दे रहा था।

हिमाचल डेस्क। सिरमौर जिले के राजगढ़ उपमंडल में सनौरा-नेरीपुल-छैला सड़क पर एक बड़ा हादसा हो गया। बुधवार की आधी रात, करीब 1 बजे, शीलाबाग के पास एक सेब से भरा ट्राला सड़क धंसने के कारण खाई में गिर गया। यह घटना तब हुई जब चालक दूसरी गाड़ी को रास्ता दे रहा था।

स्थानीय निवासी मनीष भगनाल ने बताया कि हादसा होने के तुरंत बाद ही आसपास के ग्रामीणों और अन्य ट्रक चालकों ने मिलकर घायल ड्राइवर को बाहर निकाला। उसे तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। अब ड्राइवर की हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है।

यह सड़क अपनी खराब हालत के कारण अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती है। पिछले एक महीने से सिरमौर जिले में हो रही लगातार भारी बारिश ने इस सड़क की हालत को और भी खराब कर दिया है। तंग और टूटी हुई सड़क के कारण सेब से भरे बड़े ट्रक अक्सर यहाँ दुर्घटना का शिकार होते हैं, जिससे स्थानीय लोगों और बागवानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस घटना ने एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण सड़क के रखरखाव और सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है।