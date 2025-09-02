Main Menu

आनी में डरावना मंज़र! देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गया भवन... वीडियो वायरल

Edited By Jyoti M, Updated: 02 Sep, 2025 11:41 AM

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला है। आनी उपमंडल में भूस्खलन के कारण एक इमारत भरभरा कर गिर गई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ, क्योंकि...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला है। आनी उपमंडल में भूस्खलन के कारण एक इमारत भरभरा कर गिर गई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ, क्योंकि भवन पहले से ही खाली था। यह वही क्षेत्र है जहां साल 2023 में कई इमारतें भूस्खलन की चपेट में आकर ढह गई थीं।

यह घटना मंगलवार को हुई। अचानक जमीन खिसकने लगी और देखते ही देखते यह विशालकाय भवन चंद सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस घटना के बाद, प्रशासन सतर्क हो गया है। आनी के एसडीएम लक्ष्मण कनेट ने बताया कि वे जल्द ही मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अगर आसपास की अन्य इमारतों को भी खतरा महसूस हुआ तो वहां रह रहे लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा।

स्थानीय लोगों के बीच इस घटना से दहशत का माहौल है। उन्हें डर है कि कहीं और भी भूस्खलन न हो जाए, जिससे उन्हें अपने घर छोड़कर जाना पड़े। प्रशासन द्वारा लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है।

