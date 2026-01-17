कांगड़ा में कल लगेगा Power cut, यहां देखें प्रभावित क्षेत्रों की लिस्ट

Edited By Jyoti M, Updated: 17 Jan, 2026 03:50 PM

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड उपमंडल नं.-1 कांगड़ा के अंतर्गत 11 के. वी. फीडर कांगड़ा नं.- 1 के तहत पेड़ों की टहनियों की कटाई और उचित रखरखाव के कार्य हेतु 18 जनवरी को प्रातः 10 बजे से कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड उपमंडल नं.-1 कांगड़ा के अंतर्गत 11 के. वी. फीडर कांगड़ा नं.- 1 के तहत पेड़ों की टहनियों की कटाई और उचित रखरखाव के कार्य हेतु 18 जनवरी को प्रातः 10 बजे से कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बीरता, गर्ग कालोनी, तारा मंदिर, फोर्टिस हॉस्पिटल, बालाजी अस्पताल, इंडस्ट्रीयल एरिया, न्यू बस स्टैंड, बहुतकनीकी संस्थान जमानाबाद रोड, कालेज रोड, जयंती विहार, डूंगा बाजार, छोटी हलेड़, गुप्त गंगा रोड, वाल्मीकि मोहल्ला, संगरिया सराय, सब्जी मंडी, सेवकरा, बिग बाजार, सिविल अस्पताल कांगड़ा इत्यादि की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

यह जानकारी कांगड़ा नं.-1 के सहायक अभियंता पुलकित दीक्षित ने दी। उन्होंने कहा कि खराब मौसम होने के कारण यह कार्य अगले दिन किया जाएगा।