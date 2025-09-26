सोलन NH-5 पर पलटी सेब से भरी पिकअप, मची अफरा-तफरी

सोलन में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। एक स्कूल के सामने शिमला की ओर से पिंजौर होते हुए मंडी जा रही सेब से भरी पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना तेज था कि सड़क किनारे खड़ी एक कार पिकअप के नीचे दबकर पूरी तरह...

हिमाचल डेस्क। सोलन में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। एक स्कूल के सामने शिमला की ओर से पिंजौर होते हुए मंडी जा रही सेब से भरी पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना तेज था कि सड़क किनारे खड़ी एक कार पिकअप के नीचे दबकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई।

पिकअप चालक को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन स्थिति सामान्य बताई जा रही है। हादसे के बाद चंबाघाट से सोलन की ओर जाने वाली लेन पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। इस दौरान स्थानीय लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए।

सूचना मिलते ही यातायात पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से पलटी पिकअप को सड़क से हटाया गया। इसके बाद जाम धीरे-धीरे खुला और यातायात सुचारू हो गया। हादसे के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल रहा, क्योंकि यह स्थान व्यस्त मार्ग पर स्थित है जहां स्कूल भी है। लोगों ने राहत की सांस ली कि यह दुर्घटना किसी बड़े नुकसान में नहीं बदली।