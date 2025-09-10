सलूणी में आपदा से 550 मकान क्षतिग्रस्त, 50 परिवार हुए बेघर

जिला चम्बा के सलूणी उपमंडल में गत दिनों हुई मूसलाधार बारिश से आई प्राकृतिक आपदा से 550 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 50 परिवार बेघर हुए हैं। मौसम साफ होने पर प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान का आकलन करने और बचाव कार्य में प्रशासन के साथ संबंधित विभाग...

सलूणी, (शक्ति): जिला चम्बा के सलूणी उपमंडल में गत दिनों हुई मूसलाधार बारिश से आई प्राकृतिक आपदा से 550 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 50 परिवार बेघर हुए हैं। मौसम साफ होने पर प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान का आकलन करने और बचाव कार्य में प्रशासन के साथ संबंधित विभाग जुट गए हैं। प्राकृतिक आपदा से विकास खंड सलूणी की 44 पंचायतों में लगभग 550 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं।

खंड विकास अधिकारी और फील्ड कर्मचारियों द्वारा पंचायतों का दौरा कर नुक्सान के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। एस.डी.एम. चंद्रवीर सिंह, तहसीलदार अभराय सिंह ठाकुर और नायब तहसीलदार डी.सी. राणा द्वारा केन्द्रीय आपदा निरीक्षण टीम के साथ प्राकृतिक आपदा प्रभावित गांवों और क्षेत्रों का दौरा करने के बाद नुक्सान के आकलन की रिपोर्ट प्रदेश और केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।

प्राकृतिक आपदा से जल शक्ति मंडल सलूणी को करोड़ों रुपए की चपत लगी है। जल शक्ति मंडल सलूणी की 135 पेयजल स्कीमें क्षतिग्रस्त होने से 12.52 करोड़ का नुक्सान हुआ है। हालांकि इस मूसलाधार बारिश में उपमंडल मुख्यालय में विद्युत विभाग की बिजली आपूर्ति सुचारू रही, जबकि भांदल, डियूर व हिमगिरी सहित अन्य क्षेत्रों में विभाग की लाइनों पर पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी, जिन्हें विभाग ने बहाल कर लोगों को बिजली आपूर्ति की जा रही है।

देवेंद्र राणा, अधिशासी अभियंता, जल शक्ति मंडल, सलूणी का कहना है कि बारिश से विभाग की 162 में से 135 स्कीमें प्रभावित होने से 12.52 करोड़ का नुक्सान हुआ है। विभाग ने कुछ स्कीमों को छोड़ कर अधिकतर स्कीमों को सुचारू कर दिया है, जबकि शेष को भी एक-दो दिन में सुचारू किया जाएगा।

कंवर सिंह, खंड विकास अधिकारी, सलूणी का कहना है कि विकास खंड सलूणी की 44 पंचायतों में बारिश से आई प्राकृतिक आपदा से 550 मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि अभी भी कर्मचारियों द्वारा फील्ड स्तर और मौके कर आकलन किया जा रहा है।

चंद्रवीर सिंह, एस.डी.एम., सलूणी का कहना है कि उपमंडल सलूणी में 350 मकान प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त होने से 4 करोड़ का नुक्सान आंका गया है। प्रशासन की ओर से फौरी राहत राशि 10 हजार रुपए, जबकि तिरपालें दी जा रही हैं।

