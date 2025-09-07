डॉक्टरों ने किया कमाल! गर्भवती गाय के पेट से निकाला 28 किलो प्लास्टिक सहित 41 कीलें

जोनल पशु चिकित्सालय बरनोह में एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण शल्यक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस सर्जरी के दौरान एक गर्भवती गाय के पेट से 28 किलोग्राम प्लास्टिक, कपड़े, रस्सियाँ और 41 कीलें सहित विभिन्न धातु के टुकड़े निकाले गए। यह ऑपरेशन...

ऊना। जोनल पशु चिकित्सालय बरनोह में एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण शल्यक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस सर्जरी के दौरान एक गर्भवती गाय के पेट से 28 किलोग्राम प्लास्टिक, कपड़े, रस्सियाँ और 41 कीलें सहित विभिन्न धातु के टुकड़े निकाले गए। यह ऑपरेशन अस्पताल के प्रभारी डॉ. निशांत रनौत और डॉ. शिल्पा रनौत के नेतृत्व में डॉ. स्टेफनी, डॉ. निकिता चौधरी, रमेश चंद, सिमरन और महाबीर सिंह द्वारा किया गया। डॉ. निशांत रनौत ने बताया कि सर्जरी के उपरांत गाय को सात दिनों तक पशु चिकित्सकों की निगरानी में रखा जाएगा ताकि उसके स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि गर्भवती गाय को कलरूही निवासी विपिन कुमार और अन्य स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल में लाया गया था। गाय ने बीते 4-5 दिनों से भोजन और पानी पीना बंद कर दिया था। प्रारंभिक जांच में चिकित्सकों को उसके पेट में अप्राकृतिक वस्तुओं की उपस्थिति का संदेह हुआ। इसके बाद रक्त जांच और अन्य परीक्षणों के उपरांत तुरंत शल्यक्रिया करने का निर्णय लिया गया।

उपनिदेशक ने कचरे के सही निस्तारण की लोगों से की अपील

पशुपालन विभाग, ऊना के उपनिदेशक डॉ. वीरेंद्र पटियाल ने इस सफल ऑपरेशन के लिए चिकित्सकों की टीम को बधाई दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्लास्टिक कचरे, कीलें और अन्य धातु सामग्री को खुले में न फेंके। कचरे का निस्तारण सही तरीके से करें ताकि पशु और पर्यावरण दोनों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

डॉ. पटियाल ने बताया कि जोनल पशु चिकित्सालय बरनोह तीन जिलों का रेफरल अस्पताल है। यहां चार विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं। संस्थान में अब तक 53 बड़े डायफ्रामेटिक हर्निया जैसी जटिल शल्यक्रियाएं सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं। यहां हर प्रकार की पशु शल्य चिकित्सा, रक्त जांच, और अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे यह अस्पताल बड़े पशुओं के उपचार के लिए क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है।