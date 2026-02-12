VIDEO: शराब खोजने गई Police को झोपड़ी से मिले 43 लाख 94 हजार 500, Income Tax विभाग को सूचना

Edited By Swati Sharma, Updated: 12 Feb, 2026 03:43 PM



A-

A+

#SamastipurPolice #BiharNews #Raid #IncomeTaxDepartment #SamastipurNews Samastipur News: समस्तीपुर पुलिस ( Samastipur Police ) को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां चकमेहसी थाना क्षेत्र के सैदपुर सहूरी गांव में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक झोपड़ी...