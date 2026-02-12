VIDEO: शराब खोजने गई Police को झोपड़ी से मिले 43 लाख 94 हजार 500, Income Tax विभाग को सूचना

Edited By Swati Sharma, Updated: 12 Feb, 2026 03:43 PM
Samastipur News: समस्तीपुर पुलिस ( Samastipur Police ) को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां चकमेहसी थाना क्षेत्र के सैदपुर सहूरी गांव में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक झोपड़ी से भारी मात्रा में नगदी 43 लाख 94 हजार 500 रुपये बरामद किए हैं, जिसकी सूचना आयकर विभाग को दे दी गई है।