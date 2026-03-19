VIDEO: रोहतास में गैस एजेंसियों पर कार्रवाई, चार को नोटिस.. सप्लाई में लापरवाही पर SDM सख्त

Edited By Swati Sharma, Updated: 19 Mar, 2026 04:41 PM



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#Rohtas #Bihar #Sasaram #SDM Rohtas News: रोहतास जिले के सासाराम में रसोई गैस की आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले गैस एजेंसियों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सदर एसडीएम डॉ.नेहा कुमारी ने कार्रवाई करते हुए चार गैस एजेंसियों को शो-कॉज नोटिस...