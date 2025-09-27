Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shimla: सरकार के नेताओं का लंदन व पैरिस घूमने का प्लान शर्मनाक : जयराम

Shimla: सरकार के नेताओं का लंदन व पैरिस घूमने का प्लान शर्मनाक : जयराम

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Sep, 2025 10:12 PM

shimla government leader roaming shameful

ता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सरकार में बैठे नेताओं का लंदन और पैरिस में घूमने का प्लान शर्मनाक है।

शिमला (कुलदीप): नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सरकार में बैठे नेताओं का लंदन और पैरिस में घूमने का प्लान शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं, लेकिन मंत्री, विधायक व अधिकारी परिवार के साथ लंदन और पैरिस की यात्रा की योजना बना रहे हैं। जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि प्रदेश स्तरीय आईजीएमसी अस्पताल में इस समय कैंसर से लेकर गंभीर बीमारियों की दवाएं मरीजों को उपलब्ध नहीं हो रही हैं।

सरकार की तरफ से हिम केयर के 400 करोड़ रुपए बकाया होने के कारण गरीब लोगों को उपचार में परेशानी आ रही है, लेकिन सरकार में बैठे नेता इस विषय को विधानसभा और बाहर उठाने पर इसे हंसकर टाल देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के समय सरकार में बैठे नेताओं और अधिकारियों के विदेश दौरे के कार्यक्रम बन रहे हैं। ऐसे में न तो कोई आपदा प्रभावितों की सुध ले रहा है और न ही ग्राऊंड जीरो पर काम हो रहा है।

उन्होंने कहा कि हिमुडा में सरकार ने 341 पद समाप्त करके 1 सलाहकार का पद सृजित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस सरकार है, जिसने हर वर्ष सरकारी क्षेत्र में 1 लाख पक्की नौकरियां देने का वायदा किया था। उन्होंने कहा कि आज सरकार सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने की बजाय पदों को समाप्त कर रही है, जो बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव के समय दी गईं 10 गारंटियां झूठी निकली हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!