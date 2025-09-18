Main Menu

स्कूली बच्चों का मौत से हुआ सामना, अचानक थम गईं सांसें, वीडियो में देखें खतरनाक मंजर

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Sep, 2025 11:18 AM

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास सुधेड़ गांव में स्कूल जाने के लिए बच्चे बढ़ा खड्ड को पार कर रहे थे लेकिन अचानक खड्ड का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण कुछ स्कूली बच्चे बीच में फंस गए। बच्चों को पानी में फंसा देख आस-पास के लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास सुधेड़ गांव में स्कूल जाने के लिए बच्चे बढ़ा खड्ड को पार कर रहे थे लेकिन अचानक खड्ड का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण कुछ स्कूली बच्चे बीच में फंस गए। 

बच्चों को पानी में फंसा देख आस-पास के लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए। उन्होंने बिना देरी किए बच्चों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ लोगों ने रस्सी का सहारा लिया, तो कुछ ने हाथ पकड़कर बच्चों को सहारा दिया। इस दौरान यह पूरा मंजर बेहद डरावना था। इस घटना को कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन में भी रिकॉर्ड कर लिया, जिससे यह खौफनाक मंजर सभी तक पहुंच सका।

स्थानीय लोगों की बहादुरी और तत्परता की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना ने एक बार फिर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सतर्क रहने की जरूरत पर जोर दिया है।
 

