Kangra: इस शिक्षक के हौसले को सलाम, 2 वर्ष के कार्यकाल में ही बदल दी स्कूल की तस्वीर

शिक्षा खंड थुरल और ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहीद लक्खा सिंह राजकीय उच्च विद्यालय बलाहरा के शिक्षक राकेश राणा ने साबित कर दिया कि अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता.....

थुरल (जम्वाल): शिक्षा खंड थुरल और ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहीद लक्खा सिंह राजकीय उच्च विद्यालय बलाहरा के शिक्षक राकेश राणा ने साबित कर दिया कि अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। मात्र 2 साल के कार्यकाल में ही उन्होंने समाजसेवी लोगों की मदद से स्कूल का कायाकल्प ही बदल दिया। स्कूल के कार्यवाहक मुख्य अध्यापक संजीव कुमार ने कहा कि राकेश राणा ने सबसे पहले आकर ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन के सहयोग से बच्चों के लिए जेसीबी मंगवा कर खेल का मैदान बनवाया। उसके बाद उन्होंने बलाहरा के ही दानी सज्जनों के सहयोग से स्कूल के कार्यालय और बरामदे में टाइलें डलवाईं, फिर खुद के पैसे से रसोईघर में टाइलें डलवाकर मिशाल पेश की और अब बलाहरा के ही समाजसेवी योगराज ने राकेश राणा के अनुरोध पर स्कूल में गेट का निर्माण करवा दिया और भविष्य में भी मदद करने का आश्वासन दिया है। स्कूल प्रबंधन की कमेटी की प्रधान सीमा देवी ने कहा कि बहुत कम अध्यापक स्कूल के प्रति इतने समर्पित होते हैं वहीं राकेश राणा ने कहा कि मैं तमाम उम्र सभी सज्जनों का आभारी रहूंगा।

 

