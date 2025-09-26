Kangra: स्कूल प्रवक्ता पर छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोप, आरोपी फरार

इंदौरा उपमंडल के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में तैनात हिंदी विषय के प्रवक्ता पर स्कूल की 8 छात्राओं ने अभद्र भाषा और छेड़छाड़ करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

ठाकुरद्वारा (गगन): इंदौरा उपमंडल के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में तैनात हिंदी विषय के प्रवक्ता पर स्कूल की 8 छात्राओं ने अभद्र भाषा और छेड़छाड़ करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार उक्त स्कूल की छात्राओं ने साहस दिखाते हुए अपनी पीड़ा स्कूल प्रबंधन तक पहुंचाई। छात्राओं ने आरोप लगाया कि उक्त प्रवक्ता कई दिनों से उनके साथ अशोभनीय भाषा का प्रयोग करता था और छेड़छाड़ की कोशिशें भी करता रहा।

स्कूल प्रबंधन ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामला तुरंत अनुशासन समिति को सौंपा। समिति ने गोपनीय ढंग से छात्राओं के बयान दर्ज किए और प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर रिपोर्ट पुलिस थाना इंदौरा को भेज दी। इंदौरा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी हिंदी के प्रवक्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी प्रवक्ता घर से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

थाना प्रभारी आशीष पठानिया ने बताया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस तरह की घटनाओं में किसी भी तरह की ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं होगी। घटना से स्थानीय लोगों और अभिभावकों में गहरा आक्रोश है। सभी की मांग है कि आरोपी शिक्षक को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जाए।