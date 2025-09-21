Main Menu

Himachal: लिफ्ट मांगी ताे ड्राइवर ने टैक्सी में बिठा ली महिला, फिर रास्ते में कर डाली हैवानियत की हदें पार

Edited By Vijay, Updated: 21 Sep, 2025 03:03 PM

taxi driver misconduct with woman

हिमाचल प्रदेश के बिलसापुर जिला में एक महिला से दुराचार का मामला सामने आया है। महिला से दुराचार की वारदात उस समय हुई, जब उसने एक टैक्सी में लिफ्ट ली।

बिलासपुर (बंशीधर): हिमाचल प्रदेश के बिलसापुर जिला में एक महिला से दुराचार का मामला सामने आया है। महिला से दुराचार की वारदात उस समय हुई, जब उसने एक टैक्सी में लिफ्ट ली। पुलिस थाना झंडूता के तहत पेश आए इस मामले में पुलिस ने आराेपी टैक्सी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

पीड़िता ने झंडूता पुलिस थाना में दी अपनी शिकायत में बताया कि गत 20 सितम्बर को वह अपने निजी काम से पटवार घर गई थी। इसके बाद वह बिलासपुर जा रही थी तो रास्ते में उसने एक टैक्सी में लिफ्ट ली। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब टैक्सी कोहिना के पास पहुंची तो चालक ने उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी और इसके बाद जबरदस्ती उससे दुराचार किया।

पुलिस प्रवक्ता डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की आगामी कार्रवाई की जा रही है।

