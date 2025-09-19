शिमला में आवारा कुत्तों का आतंक, माल रोड पर स्कूली बच्ची पर किया हमला

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आवारा कुत्तों के आतंक से आम जनता परेशान हो गई है। रोजाना शहर में कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं।

शिमला (वंदना): हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आवारा कुत्तों के आतंक से आम जनता परेशान हो गई है। रोजाना शहर में कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। आवारा कुत्तों के झुंड रिज मैदान, माल रोड, शेर-ए-पंजाब, लिफ्ट, सीटीओ के आसपास देखने को मिल जाते हैं। आवारा कुत्ते झुंड में स्कूली बच्चों पर हमला कर रहे हैं।

शुक्रवार को भी माल रोड पर कुत्तों के एक झुंड ने एक स्कूली बच्ची पर हमला कर दिया। इस दाैरान माैके पर माैजूद लाेगाें ने उसे किसी तरह कुत्ताें के चंगुल छुड़ाया। वहीं कुत्ताें द्वारा किए गए हमले में बच्ची की टांगों पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल छात्रा काे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

बता दें कि रिज और माल रोड पर रोजाना कुत्ताें के काटने के 2 से 3 मामले सामने आ रहे हैं। नगर निगम भले की कुत्तों को एंटी रैबीज का टीकाकरण कर चुका है, लेकिन शहर में कुत्तों के काटने के मामलों में बढ़ौतरी हो रही है। कुत्ते झुंड में आकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। वहीं लोगों ने नगर निगम प्रशासन से आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है।