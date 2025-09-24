शिवसेना : प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार का बयान- बिना अनुमति नियुक्तियां पार्टी के खिलाफ

शिवसेना ने प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग भरमाड़ में आयोजित की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार संजू ने मीडिया को बयान जारी करते हुए बताया कि पार्टी हाई-कमान द्वारा नई प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी गई है। नरेश कुमार संजू ने कहा कि...

ज्वाली। शिवसेना ने प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग भरमाड़ में आयोजित की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार संजू ने मीडिया को बयान जारी करते हुए बताया कि पार्टी हाई-कमान द्वारा नई प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी गई है। नरेश कुमार संजू ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारियों को पार्टी की नीतियों के अनुसार हिमाचल में पार्टी का विस्तार करने का जिम्मा मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिला और तहसील स्तर की कार्यकारिणी की सूची जल्द ही जारी की जाएगी।

प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोग पार्टी की अनुमति के बिना स्वयं नियुक्तियां कर रहे हैं, जो पूरी तरह से पार्टी के विरुद्ध हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति केवल पार्टी सुप्रीमो या राष्ट्रीय सचिव की मंजूरी के बाद ही वैध होती है, और प्रदेश अध्यक्ष भी केवल अनुमति मिलने के बाद ही नियुक्तियां कर सकता है।

नरेश कुमार संजू ने कहा कि उन्हें कुछ हास्यापद खबरें मिली हैं जिसमें कथित जिला अध्यक्षों ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करने का दावा किया। उन्होंने इसे पार्टी की छवि और प्रोटोकॉल के खिलाफ बताया और चेताया कि भविष्य में यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि प्रदेश में किसी भी शिवसेना की नियुक्ति की पुष्टि के लिए लिखित हस्ताक्षर युक्त लेटर लिया जाए। संजू ने बताया कि यह प्रक्रिया जनवरी में पार्टी सुप्रीमो श्री एकनाथ शिंदे और राष्ट्रीय सचिव कैप्टेन श्री अभिजीत अडशूल द्वारा तय की गई थी, और इसकी प्रतिलिपि मीडिया के साथ साझा की जा रही है।