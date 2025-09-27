Main Menu

विमल नेगी मौत मामला: CBI ने देशराज से की 3 घंटे लंबी पूछताछ

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Sep, 2025 07:37 PM

shimla vimal negi death case

पावर काॅर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर दिवंगत विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई ने शनिवार को बिजली बोर्ड के चीफ इंजीनियर देशराज से 3 घंटे लंबी पूछताछ की।

शिमला (संतोष): पावर काॅर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर दिवंगत विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई ने शनिवार को बिजली बोर्ड के चीफ इंजीनियर देशराज से 3 घंटे लंबी पूछताछ की। सीबीआई के बुलावे पर देशराज सुबह 10.45 बजे सीबीआई के शिमला में कैंप ऑफिस पहुंचे। यहां सीबीआई ने देशराज से चीफ इंजीनियर विमल नेगी की आत्महत्या, ऑफिस के वर्क कल्चर, विमल नेगी के परिजनों द्वारा लगाए आरोप और पेखुवाला प्रोजैक्ट से जुड़े सवाल पूछे। सीबीआई द्वारा किए इन सवाल-जवाबों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को देशराज से पूछताछ की वीडियोग्राफी करने के आदेश दे रखे हैं। सीबीआई को वीडियो रिकॉर्डिंग के वीडियो अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में देने हैं।

देसराज एचपीपीसीएल में तत्कालीन निदेशक रह चुके हैं और उनके अलावा पावर काॅर्पोरेशन के पूर्व एमडी हरिकेश मीणा और डायरैक्टर पर्सनल शिवम प्रताप पर विमल नेगी के परिजनों ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। बता दें कि विमल नेगी 10 मार्च को शिमला से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गए थे। 18 मार्च को बिलासपुर की गोबिंद सागर झील में शव बरामद हुआ। 19 मार्च को एम्स बिलासपुर में पोस्टमार्टम के बाद शिमला में पावर कॉर्पोरेशन कार्यालय के बाहर परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। इसी दिन निदेशक देसराज, एमडी हरिकेश मीणा और डायरैक्टर पर्सनल शिवम प्रताप के खिलाफ छोटा शिमला थाना में मुकद्दमा दर्ज हुआ। परिजनों के अनुसार इन तीनों अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर विमल नेगी ने आत्महत्या की है।

बता दें कि शिमला पुलिस की जांच से असंतुष्ट परिजनों की मांग पर हिमाचल हाईकोर्ट ने यह केस केंद्रीय एजैंसी सीबीआई को सौंपा है। सूत्र बताते हैं कि सीबीआई की पूछताछ में पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने भी विमल नेगी को मानसिक तौर पर परेशान करने की बात मानी है। पावर काॅर्पोरेशन के पूर्व एमडी एवं आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा ने भी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले रखी है। उनकी अग्रिम जमानत पर अगली सुनवाई 6 अक्तूबर को होगी।

इसी मामले में सीबीआई ने मृतक विमल नेगी की जेब से पैन ड्राइव अपनी जेब में रखने के मामले में एएसआई पंकज को गिरफ्तार कर चुकी है। हाईकोर्ट ने पंकज को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में पंकज की पहली गिरफ्तारी है, जबकि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और एसआईटी की टीम सीबीआई के राडार पर है।

