Shimla: खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले इन खिलाड़ियों को मिलेगा विशेष अवकाश

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Sep, 2025 07:27 PM

राष्ट्र व राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उस अवधि के दौरान विशेष अवकाश उपस्थिति के रूप में दर्ज किया जाएगा।

शिमला (अभिषेक): राष्ट्र व राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उस अवधि के दौरान विशेष अवकाश उपस्थिति के रूप में दर्ज किया जाएगा। इससे अब खिलाड़ियों के आंतरिक मूल्यांकन व शैक्षणिक रिकॉर्ड पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्कूलों को ऐसे विद्यार्थियों को अनुपस्थित अंकित करने के बजाय विशेष अवकाश उपस्थित करने के रूप में अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं, जो स्कूल गेम्स फैडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की प्रतियोगिताओं के लिए अपनाए गए प्रावधानों के समान हैं। इस संबंध मेें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से निर्देश जारी हुए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार का यह निर्णय खिलाड़ियों के समग्र विकास के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

बिलासपुर के लुहणू में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला खेल छात्रावास निर्मित किया जाएगा। इस छात्रावास का निर्माण इस वित्त वर्ष में किया जाएगा। इसके अलावा शिमला जिला के कुटासनी में राजीव गांधी बहुउद्देश्यीय स्टेडियम में अत्याधुनिक खेल अधोसंरचना का निर्माण और सोलन में इंडोर स्टेडियम के साथ-साथ रिकांगपिओ, हरोली और जयसिंहपुर में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए हमीरपुर और सुजानपुर में सिंथैटिक ट्रैक और फील्ड सुविधा का निर्माण किया जाएगा।

जिला हमीरपुर में नादौन के खरेड़ी में 65.61 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक बहुउद्देश्यीय खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इस परिसर मेें 8 लेन के स्वीमिंग पूल, शूटिंग रेंज, कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी, टेबल टैनिस, टैनिस और बैडमिंटन के लिए खिलाड़ियों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश सरकार ने विभिन्न स्तरों की खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों को दी जाने वाली डाइट मनी में वृद्धि की है। प्रदेश सरकार ने 421 खिलाड़ियों को डाइट मनी के रूप में 76.98 लाख रुपए वितरित किए हैं।

प्रदेश के 235 खिलाड़ियों को 6,01,250 रुपए यात्रा सुविधा के रूप में किए प्रदान
खिलाड़ियों को यात्रा सुविधा का भी लाभ दिया जा रहा है। राज्य के बाहर 200 किलोमीटर की दूरी तक खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को एसी-3 टीयर किराया और इससे अधिक दूरी के स्थानों पर जाने के लिए इकोनॉमिक क्लास फेयर दिया जा रहा है। प्रदेश के 235 खिलाड़ियों को 6,01,250 रुपए यात्रा सुविधा के रूप में प्रदान किए जा चुके हैं। प्रदेश के 21 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को बढ़ी हुई पुरस्कार राशि के साथ 14.77 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। अन्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लगभग 44 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की गई है।

