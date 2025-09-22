Shimla: मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के सेवा विस्तार के खिलाफ मंगलवार को भी जारी रहेगी सुनवाई

हाईकोर्ट में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को दिए सेवा विस्तार के खिलाफ मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। प्रार्थी अतुल शर्मा ने सेवा विस्तार के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर रखी है।

शिमला (मनोहर): हाईकोर्ट में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को दिए सेवा विस्तार के खिलाफ मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। प्रार्थी अतुल शर्मा ने सेवा विस्तार के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर रखी है। प्रार्थी और केंद्र सरकार की ओर से बहस पूरी कर ली गई है, जबकि राज्य सरकार और प्रबोध सक्सेना की ओर से मंगलवार को बहस की जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि जब तक प्रबोध सक्सेना सेवा विस्तार से पहले 2 साल से अधिक समय तक बतौर मुख्य सचिव सेवाएं देते रहे, तब तक उनकी तैनाती पर किसी को कोई एतराज नहीं था परंतु हाय तौबा तब शुरू हो गई जब उन्हें उसी पद के लिए सेवा विस्तार दिया गया।

केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि मुख्यमंत्री ने एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार का आग्रह किया था, जबकि नियमों के तहत यह विस्तार 6 महीनों के लिए दिया गया है। यह अवधि 30 सितम्बर को समाप्त हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई को कोर्ट ने पूछा था कि क्या यह समझा जाए कि अब उन्हें फिर से सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। इस पर केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता परंतु यह एक तथ्य है कि अभी तक इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।