Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shimla: महिला पुलिस थाना में आए फरियादी पुलिस कांस्टेबल से महिला अधिकारी व ड्राइवर ने की मारपीट

Shimla: महिला पुलिस थाना में आए फरियादी पुलिस कांस्टेबल से महिला अधिकारी व ड्राइवर ने की मारपीट

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Sep, 2025 10:29 PM

shimla police constable assault

महिला पुलिस थाना में अपनी फरियाद लेकर आए एक पुलिस कांस्टेबल के साथ महिला अधिकारी और ड्राइवर होमगार्ड द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है।

शिमला (संतोष): महिला पुलिस थाना में अपनी फरियाद लेकर आए एक पुलिस कांस्टेबल के साथ महिला अधिकारी और ड्राइवर होमगार्ड द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। यह मामला पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सबकी नजरें जांच की दिशा और आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। मामला राजधानी शिमला में महिला पुलिस स्टेशन से जुड़ा है। यहां घरेलू हिंसा के मामले में शिकायत लेकर पहुंचे एक पुलिस कांस्टेबल की कथित तौर पर महिला अधिकारी और उसकी सरकारी गाड़ी के ड्राइवर जो कि होमगार्ड का जवान है, ने पिटाई कर दी। कांस्टेबल ने आरोप लगाया है कि महिला अधिकारी ने उसे थप्पड़ मारे और ड्राइवर ने भी उसके साथ मारपीट की। बताया जाता है कि इनमें बहसबाजी हुई, जो मारपीट तक जा पहुंची।

जानकारी के मुताबिक घटना 17 सितम्बर की रात की है। पीड़ित कांस्टेबल अपने घरेलू मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचा था। आरोप है कि उसे करीब 2 घंटे तक थाने में बैठाकर रखा गया और जब उसने पूछा कि उसकी शिकायत क्यों दर्ज नहीं की जा रही तो महिला अधिकारी का ड्राइवर आया और उसे कॉलर से पकड़ कर थाने की निचली मंजिल में ले गया। वहां महिला अधिकारी भी पहुंच गई और उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस दौरान ड्राइवर ने भी उसे पीटा।

पीड़ित कांस्टेबल शिमला पुलिस लाइन कैथू में तैनात है। आरोप है कि इस मारपीट में उसके दाहिने कान, बाएं हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। घटना के अगले दिन 18 सितम्बर को उसने बालूगंज थाने में शिकायत दी, जहां से उसे न्यू शिमला थाना भेजा गया, वहां उसने 2 पन्नों की लिखित शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद उसका मैडीकल परीक्षण डीडीयू अस्पताल में किया गया।

एएसपी शिमला नवदीप सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। पीड़ित का मैडीकल करवाया गया है और रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी तथ्यों की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होगी।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!